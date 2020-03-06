Afganistan'da siyasilere saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Adayı Abdullah Abdullah ve diğer siyasi liderler olay yerinden uzaklaştırıldı. Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, saldırıya dahil olmadıklarını duyurdu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Başkent Kabil'in Musalla bölgesinde Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma töreninde, Yüksek Barış Şura Başkanı Kerim Halili'nin konuşması sırasında silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan ve Afganistan İcra Kurulu Başkanı olan ülkenin önemli politikacılarından Abdullah Abdullah'ın da törende bulunduğu, saldırıdan yara almadığı ve diğer siyasi liderler olay yerinden uzaklaştırıldığı açıklandı.

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