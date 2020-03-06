Adalet Bakanına “Barış” sorusu

CHP Antalya Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Rafet Zeybek, Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç’ın tutuklanmasını verdiği soru önergesi ile TBMM’ye taşıdı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde Zeybek, kaçma veya delilleri karartma şüphesi olmamasına rağmen, sabaha karşı yapılan gözaltı işlemlerinin gerekçesinin ne olduğuna sorularında yer verdi.
FETÖ KUMPASLARINI HATIRLATAN UYGULAMA
CHP’li Zeybek verdiği soru önergesi sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
“Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve ODA TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nunsabaha karşı gözaltına alınması ve tutuklanması kararı hukuki değil, siyasidir. Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç’ın tutuklanmasına neden olan MİT mensubuna ait haberin içeriğine dair bilgi, bir milletvekili tarafından daha önce meclis kürsüsünde açıklanmıştı ve herkes tarafından biliniyordu.
Barış Terkoğlu’nun geçmişte FETÖ’nün MİT ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a yönelik komploları ilk deşifre eden gazetecilerden olduğunu tüm kamuoyu bilmektedir. Bunun bilinmesine rağmen, MİT’e ait bilgileri ifşa gerekçesi ile tutuklanmasının inandırıcı bir yanı yoktur.”
GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK İÇİN YARGI’YI KULLANMAYIN
“Kamuoyu, Barış Terkoğlu’nunyazıları ve kitapları ile ortaya koyduğu yargıda Pelikan yapılanması ve yargı içindeki güç mücadelesine ait bilgilerin bakanlık tarafından araştırılmasını beklerken, hakkında tutuklanma kararı çıkması hukukun geldiği son noktadır. Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç’ın tutuklanması yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğüne gölge düşüren bir karardır ve gazetecilere bir gözdağıdır. AKP dış politikadaki başarısızlığının hesabını gazetecilerden sormak ve gündemi değiştirmek için eğer yargıyı kullanıyorsa bu yargıya müdahaledir. Biz bağımsız ve tarafsız yargı derken, AKP yargıyı siyasallaştırıyor.”
ÖZGÜR BASIN SİNDİRİLMEK İSTENİYOR
Odatv haber sitesinin BTK tarafından erişme kapatılması konusu ve ODA TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ında tutuklama talebiyle sevk edilmesine değinen CHP Milletvekili Rafet Zeybek şunları söyledi:
“Yargı Reformu görüşmelerinde siteye tamamen erişim yasağı yerine, sitedeki ilgili içeriğe erişim engellenmesine dair düzenlemeye gidildi, Adalet Bakanı da bu düzenlemeyi birkaç ay önce televizyon programında açıklamıştı. Ancak görünen o ki AKP iktidarının, kendilerini eleştiren hiçbir habere tahammülleri yok. Yargı kararları ile özgür basın sindirilmeye çalışılıyor.”
Odatv.com.tr
Eski Basın Savcısı: Alenileşen olayı yazmak suç değil
“Terkoğlu hakkında istinad edilen suç tutuklanmayı gerektirmez”
“Barış”ların tutuklanması hangi “barışların” işaret fişeği
Odatv operasyonu ile FETÖ’ye kocaman kırmızı gül gönderildi