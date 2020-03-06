Adalet Bakanına “Barış” sorusu

CHP Antalya Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Rafet Zeybek, Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç’ın tutuklanmasını verdiği soru önergesi ile TBMM’ye taşıdı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde Zeybek, kaçma veya delilleri karartma şüphesi olmamasına rağmen, sabaha karşı yapılan gözaltı işlemlerinin gerekçesinin ne olduğuna sorularında yer verdi.

FETÖ KUMPASLARINI HATIRLATAN UYGULAMA

CHP’li Zeybek verdiği soru önergesi sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve ODA TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nunsabaha karşı gözaltına alınması ve tutuklanması kararı hukuki değil, siyasidir. Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç’ın tutuklanmasına neden olan MİT mensubuna ait haberin içeriğine dair bilgi, bir milletvekili tarafından daha önce meclis kürsüsünde açıklanmıştı ve herkes tarafından biliniyordu.

Barış Terkoğlu’nun geçmişte FETÖ’nün MİT ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a yönelik komploları ilk deşifre eden gazetecilerden olduğunu tüm kamuoyu bilmektedir. Bunun bilinmesine rağmen, MİT’e ait bilgileri ifşa gerekçesi ile tutuklanmasının inandırıcı bir yanı yoktur.”

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