A Spor'da FETÖ'nün Şike kumpasını destekleyen sözler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın başında bulunduğu Turkuvaz Medya Grubu’na ait A Spor’da, FETÖ’nün “Şike kumpası”na ilişkin dikkat çeken bir gönderme yapıldı.

Devlet içindeki Pelikan yapılanmasına yakınlığıyla bilinen A Spor'da yayınlanan “Maç Günü” programında yorum yapan Selahattin Kınalı, "Herkesin totemi olur ya. Ben Liverpool şampiyon olmadan Trabzonspor'un şampiyon olamayacağına inandım 2011'deki hırsızlıktan başka. Liverpool bu sene olursa, ki oluyor oldu diyelim. Trabzonspor da olacak diye bir totemim var benim bakalım" diye konuştu.

2011 yılında FETÖ’nün kumpası olduğu ortaya çıkan Şike kumpasında, Fenerbahçe’nin “şike” ile şampiyonluğu elde ettiği öne sürülmüştü. A Spor'da “Trabzonspor'un şampiyon olamayacağına inandım 2011'deki hırsızlıktan sonra” ifadelerine, Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan tepki gösterdi.

İşte o görüntüler:

Berat Albayrak’ın Trabzonspor’a destek vermesi, Fenerbahçe taraftarının daha önce de tepkisine neden olmuştu.