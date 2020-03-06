9 yıl önce bugün FETÖ’cüler tutuklamıştı

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, önceki gün sabah 4 sıralarında gözaltına alınıp tutuklandı.

Gözaltı gerekçesinin; şehit olan MİT mensubu ile ilgili haberimiz olduğu belirtildi.

Şehit olan MİT mensubunun deşifre edildiği öne sürüldü.

Oysa ki, daha önce TBMM’de ve medyada şehit MİT mensubunun adı ve fotoğrafı yer almıştı.

Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu tutuklandı.

Tarih: 6 Mart 2020