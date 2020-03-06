9 yıl önce bugün FETÖ’cüler tutuklamıştı

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, önceki gün sabah 4 sıralarında gözaltına alınıp tutuklandı.
Gözaltı gerekçesinin; şehit olan MİT mensubu ile ilgili haberimiz olduğu belirtildi.
Şehit olan MİT mensubunun deşifre edildiği öne sürüldü.
Oysa ki, daha önce TBMM’de ve medyada şehit MİT mensubunun adı ve fotoğrafı yer almıştı.
Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu tutuklandı.
Tarih: 6 Mart 2020
Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ifadeye çağrıldı.
Barış Pehlivan, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Aynı zamanda 6 Mart 2020’ye dakikalar kala, gece yarısı Odatv’ye erişim engeli getirildi.
Tarih: 6 Mart 2011
9 yıl önce bugün, firari FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz’ün talimatıyla Odatv’ye ikinci kez operasyon gerçekleştirilmişti.
Odatv kumpası kapsamında gözaltına alınan Odatv çalışanları Müyesser Yıldız, Doğan Yurdakul, Yalçın Küçük, Coşkun Musluk ve Sait Çakır’la birlikte gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener tutuklanmıştı.
14 Şubat 2011’de ise Odatv’ye firari FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz’ün talimatıyla ilk operasyon yapılmış, gazeteciler Soner Yalçın, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu tutuklanmıştı.
Odatv.com
Tag
Görevdeki MİT’çilerin adını deşifre eden o komutan veya savcı hakkında da işlem yapılacak mı
Müyesser Yıldız yazdı